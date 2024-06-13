Магнитные бури: какой будет космическая погода 13 июня

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США в четверг, 13 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень) – геомагнитные волнения и бури отсутствуют.
В то же время Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины прогнозирует 13 июня повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Магнитные бури (вспышки на Солнце, геомагнитная активность) — процессы, происходящие на поверхности Солнца, выбрасывающие в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может вызывать болевые ощущения у метеозависимых людей.
Геомагнитные бури могут вызвать сбои в работе спутниковых систем связи, навигации и метеорологии, а также привести к возникновению аномалий в работе сетей электропередачи. Поэтому необходимо предпринять меры предосторожности и быть готовыми к возможным негативным последствиям.
Свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму помогут простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.