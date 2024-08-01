Магнітні бурі: якою буде геомагнітна активність у перший день серпня

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Перший же день нового місяця відзначиться сильною магнітною бурею червоного рівня. Вона може бути особливо відчутною для людей із хронічними хворобами, літніх людей та метеозалежних.

Далі, за попередніми прогнозами фахівців, на нас чекає довгий “геомагнітний штиль”. Сонце перебуватиме в спокої.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони спричинені потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем. Фактично, магнітні бурі – це наслідок захисної реакції магнітного поля Землі на зовнішні чинники.

Як відомо, сильні магнітні бурі здатні впливати на самопочуття частини населення Землі – йдеться про метеочутливих людей. Також погіршення самопочуття можуть відчути люди похилого віку, вагітні та люди з хронічними захворюваннями.

Зазвичай під час магнітних бур вони скаржаться на головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому і безсоння. Також до частих симптомів можна віднести пригнічений настрій, підвищену дратівливість, підвищений або навпаки знижений тиск. Крім того, можуть загостритися хронічні захворювання.

Заздалегідь знаючи період піку сонячної активності, можна знизити неприємні симптоми магнітних бур і вберегти своє здоров’я.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Лікарі радять дотримуватися нормального режиму дня, повноцінно висипатися, намагатися уникати конфліктів і джерел стресу. Фізичні навантаження в цей період слід знизити. Також необхідно не забувати регулярно провітрювати квартиру і проводити більше часу на свіжому повітрі.

Харчуватися потрібно максимально повноцінно, додати сезонні фрукти та овочі, пити достатньо води. Водночас потрібно відмовитися від фастфуду, жирної та гострої їжі, алкоголю і кави.

Людям із хронічними захворюваннями необхідно уважно відстежувати стан свого здоров’я, перевіряти тиск і тримати під руками всі ліки, які можуть знадобитися в разі погіршення самопочуття.