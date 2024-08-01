Магнитные бури: какой будет геомагнитная активность в первый день августа

Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Первый же день нового месяца отметится сильной магнитной бурей красного уровня. Она может быть особенно ощутимой для людей с хроническими болезнями, пожилых людей и метеозависимых.

Далее, по предварительным прогнозам специалистов, нас ждет долгий «геомагнитный штиль». Солнце будет находиться в покое.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Фактически, магнитные бури – это следствие защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Как известно, сильные магнитные бури способны влиять на самочувствие части населения Земли – речь идет о метеочувствительных людях. Также ухудшение самочувствия могут ощутить пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Обычно во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести подавленное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

Заранее зная период пика солнечной активности, можно снизить неприятные симптомы магнитных бурь и уберечь свое здоровье.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Врачи советуют соблюдать нормальный режим дня, полноценно высыпаться, пытаться избегать конфликтов и источников стресса. Физические нагрузки в этот период следует снизить. Также необходимо не забывать регулярно проветривать квартиру и проводить больше времени на свежем воздухе.

Питаться нужно максимально полноценно, добавить сезонные фрукты и овощи, пить достаточно воды. В то же время нужно отказаться от фастфуда, жирной и острой пищи, алкоголя и кофе.