Магнітні бурі: чи зашкодять здоров’ю сонячні спалахи 26 березня?

Згідно з прогнозом сайту meteoprog.com, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося 7 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М2. Такі спалахи впливають на Землю.

До вечора, 26 березня, рівень геомагнітного збурення почне поступово знижуватися.

Нагадуємо, магнітні бурі – це короткочасні коливання магнітного поля Землі, що виникають під впливом сонячної активності.

Магнітна буря 25-26 березня пов’язана з потужним вибухом на Сонці, який спричинив великий викид плазми в області максимального впливу на магнітне поле Землі. Цьому сплеску було присвоєно рівень G1 – ще не катастрофічний, але вже досить відчутний.

Деякі жителі Землі можуть зіткнутися з погіршенням самопочуття: запамороченням і порушенням сну. Особливо обережними потрібно бути людям похилого віку, людям із психічними розладами, людям, які страждають на серцево-судинні захворювання або порушення нервової системи, бо магнітні бурі можуть спричинити ускладнення.

Найтиповіші симптоми під час магнітних бур включають сповільнення капілярного кровотоку, погіршення проблем із тиском, безсоння, тахікардію і мігрень.

Як захиститися від магнітних сплесків

Основним рецептом захисту від геомагнітних коливань є здоровий сон і відпочинок. Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави й алкоголю. Необхідно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити у свій раціон продукти, що розріджують кров: імбир, цибулю, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, то обов’язково зверніться до лікаря, адже за ознаками магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших, більш серйозних, за