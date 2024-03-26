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Магнитные бури: навредят ли здоровью солнечные вспышки 26 марта?

Магнитные бури: навредят ли здоровью солнечные вспышки 26 марта?

Во вторник, 26 марта, ожидается магнитная буря. Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Наш прогноз поможет подготовиться к негативному влиянию солнечной активности.

Согласно прогнозу сайта meteoprog.com, в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М2. Такие вспышки оказывают влияние на Землю.

К вечеру, 26 марта, уровень геомагнитного возмущения начнёт постепенно снижаться.

Напоминаем, магнитные бури – это кратковременные колебания магнитного поля Земли, возникающие под влиянием солнечной активности.

Магнитная буря 25–26 марта связана с мощным взрывом на Солнце, который вызвал большой выброс плазмы в области максимального воздействия на магнитное поле Земли. Этому всплеску был присвоен уровень G1 — ещё не катастрофический, но уже весьма ощутимый.

Некоторые жители Земли могут столкнуться с ухудшением самочувствия: головокружением и нарушением сна. Особенно осторожными нужно быть людям пожилого возраста, людям с психическими расстройствами, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями нервной системы, так как магнитные бури могут вызвать осложнения.

Наиболее типичные симптомы во время магнитных бурь включают в себя замедление капиллярного кровотока, ухудшение проблем с давлением, бессонницу, тахикардию и мигрень.

Как защититься от магнитных всплесков

Основным рецептом защиты от геомагнитных колебаний является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу, ведь за признаками магнитной бури могут скрываться симптомы других, более серьезных, заболеваний.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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