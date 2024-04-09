Магнітні бурі: який “сюрприз” підготувала космічна погода 9 квітня

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони спричиняються надходженням в околиці Землі збурених потоків сонячного вітру та їхньою взаємодією з магнітосферою Землі.

Геомагнітні бурі є проявом посилення кільцевого струму Землі, що постійно існує в області радіаційних поясів Землі. Це явище є одним із найважливіших елементів сонячно-земної фізики та її практичної частини, яку зазвичай позначають терміном “космічна погода”.

Вплив магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на людей, тварин та електронні пристрої. Особливий вплив вони чинять на тих, у кого:

метеозалежність – бурі викликають біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань

серцево-судинні захворювання – у людей із ними бурі можуть спричинити підвищення артеріального тиску, аритмію, стенокардію.

Найчастіші симптоми магнітної бурі такі:

запаморочення;

головний біль;

нудота;

біль у суглобах та м’язах;

підвищення артеріального тиску;

підвищена температура;

сонливість або безсоння;

сильна втома;

почуття безсилля.

У той же час варто відзначити, що у більшості людей магнітні бурі не викликають серйозного нездужання, і тому зайве накручувати себе не варто.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь наступних правил:

більше рухайтеся – робіть ранкову зарядку, більше й частіше гуляйте пішки;

їжте менше смаженої, жирної, гострої їжі, фастфуду та солодощів. Збільште вміст у раціоні овочів, зелені, фруктів, риби, горіхів;

пийте не менше 1,5 літра води на добу;

регулярно провітрюйте кімнату, у тому числі перед сном;

старайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах;

спіть не менше 7 годин на добу, лягайте спати в один і той же час.

Якщо ж ваше самопочуття все ж таки сильно погіршилося, зверніться до лікаря. Буває, що за ознаками наслідків магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших захворювань.