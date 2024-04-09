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Магнитные бури: какой «сюрприз» подготовила космическая погода 9 апреля

Магнитные бури: какой «сюрприз» подготовила космическая погода 9 апреля

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины во вторник, 9 апреля, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. А значит метеозависимым людям следует держать наготове нужные лекарства.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:

  • метеозависимость — бури вызывают боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний
  • сердечно-сосудистые заболевания — у людей с ними бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию.

Самые частые симптомы магнитной бури такие:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • боль в суставах и мышцах;
  • повышение артериального давления;
  • повышенная температура;
  • сонливость или бессонница;
  • сильная усталость;
  • чувство бессилия.

В то же время стоит отметить, что у большинства людей магнитные бури не вызывают серьезного недомогания, и поэтому излишне накручивать себя не стоит.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь следующих правил:

  • больше двигайтесь – делайте утреннюю зарядку, больше и чаще гуляйте пешком;
  • ешьте меньше жареной, жирной, острой еды, фастфуда и сладостей. Увеличьте содержание в рационе овощей, зелени, фруктов, рыбы, орехов;
  • пейте не меньше 1,5 литра воды в сутки;
  • регулярно проветривайте комнату, в том числе и перед сном;
  • постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;
  • спите не менее 7 часов в сутки, ложитесь спать в одно и то же время.

Если же ваше самочувствие все же сильно ухудшилось, обратитесь к врачу. Бывает, что з признаками последствий магнитной бури могут скрываться симптомы других заболеваний.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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