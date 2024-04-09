Магнитные бури: какой «сюрприз» подготовила космическая погода 9 апреля

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:

метеозависимость — бури вызывают боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний

сердечно-сосудистые заболевания — у людей с ними бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию.

Самые частые симптомы магнитной бури такие:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

боль в суставах и мышцах;

повышение артериального давления;

повышенная температура;

сонливость или бессонница;

сильная усталость;

чувство бессилия.

В то же время стоит отметить, что у большинства людей магнитные бури не вызывают серьезного недомогания, и поэтому излишне накручивать себя не стоит.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь следующих правил:

больше двигайтесь – делайте утреннюю зарядку, больше и чаще гуляйте пешком;

ешьте меньше жареной, жирной, острой еды, фастфуда и сладостей. Увеличьте содержание в рационе овощей, зелени, фруктов, рыбы, орехов;

пейте не меньше 1,5 литра воды в сутки;

регулярно проветривайте комнату, в том числе и перед сном;

постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;

спите не менее 7 часов в сутки, ложитесь спать в одно и то же время.

Если же ваше самочувствие все же сильно ухудшилось, обратитесь к врачу. Бывает, что з признаками последствий магнитной бури могут скрываться симптомы других заболеваний.