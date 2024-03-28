Магнітні бурі: який прогноз учених на 28 березня

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Саме тому так важливо завчасно знати, до чого варто бути готовими того чи іншого дня.

Як впливають магнітні бурі на метеозалежних людей

Спалах на Сонці викидає в космос тонни енергії і передає привіт твоїй метеозалежності. Зв’язок простий – висока геомагнітна активність (спалахи) сприяє збільшенню в’язкості крові, знижена – її розрідженню.

Густіша кров важче пересувається судинами, внаслідок чого артеріальний тиск збільшується, і виникає ризик утворення тромбів і кисневого голодування внутрішніх органів.

Надмірно рідка кров небезпечна розвитком кровотеч, особливо якщо є проблеми з тонусом стінок кровоносних судин.

Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди і вагітні жінки.

У дні магнітних бур можливі такі симптоми:

головний біль, мігрень;

зменшення концентрації;

нудота;

проблеми зі сном;

загальна слабкість, сонливість;

тривожність або дратівливість.

Як благополучно пережити магнітну бурю

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