Магнітні бурі: який прогноз учених на 28 березня

За прогнозом фахівців Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у четвер, 28 березня, магнітосфера прийде в норму, магнітних бур не буде.
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Саме тому так важливо завчасно знати, до чого варто бути готовими того чи іншого дня.
Як впливають магнітні бурі на метеозалежних людей
Спалах на Сонці викидає в космос тонни енергії і передає привіт твоїй метеозалежності. Зв’язок простий – висока геомагнітна активність (спалахи) сприяє збільшенню в’язкості крові, знижена – її розрідженню.
Густіша кров важче пересувається судинами, внаслідок чого артеріальний тиск збільшується, і виникає ризик утворення тромбів і кисневого голодування внутрішніх органів.
Надмірно рідка кров небезпечна розвитком кровотеч, особливо якщо є проблеми з тонусом стінок кровоносних судин.
Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди і вагітні жінки.
У дні магнітних бур можливі такі симптоми:
- головний біль, мігрень;
- зменшення концентрації;
- нудота;
- проблеми зі сном;
- загальна слабкість, сонливість;
- тривожність або дратівливість.
Як благополучно пережити магнітну бурю
Лікарі радять:
- заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від
- загострення хронічних захворювань;
- пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
- повноцінно відпочивати і спати;
- пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.