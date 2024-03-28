Магнитные бури: какой прогноз ученых на 28 марта

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Именно поэтому так важно заблаговременно знать, к чему стоит быть готовыми в тот или иной день.

Как влияют магнитные бури на метеозависимых людей

Вспышка на Солнце выбрасывает в космос тонны энергии и передает привет твоей метеозависимости. Связь простая – высокая геомагнитная активность (вспышки) способствует увеличению вязкости крови, пониженная – её разжижению.

Более густая кровь тяжелее передвигается по сосудам, вследствие чего артериальное давление увеличивается, и возникает риск образования тромбов и кислородного голодания внутренних органов.

Чрезмерно жидкая кровь опасна развитием кровотечений, особенно если есть проблемы с тонусом стенок кровеносных сосудов.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.

В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

головная боль, мигрень;

уменьшение концентрации;

тошнота;

проблемы со сном;

общая слабость, сонливость;

тревожность или раздражительность.

Как благополучно пережить магнитную бурю

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