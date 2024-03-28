Магнитные бури: какой прогноз ученых на 28 марта

По прогнозу специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в четверг, 28 марта, магнитосфера придет в норму, магнитных бурь не будет.
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Именно поэтому так важно заблаговременно знать, к чему стоит быть готовыми в тот или иной день.
Как влияют магнитные бури на метеозависимых людей
Вспышка на Солнце выбрасывает в космос тонны энергии и передает привет твоей метеозависимости. Связь простая – высокая геомагнитная активность (вспышки) способствует увеличению вязкости крови, пониженная – её разжижению.
Более густая кровь тяжелее передвигается по сосудам, вследствие чего артериальное давление увеличивается, и возникает риск образования тромбов и кислородного голодания внутренних органов.
Чрезмерно жидкая кровь опасна развитием кровотечений, особенно если есть проблемы с тонусом стенок кровеносных сосудов.
Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.
В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:
- головная боль, мигрень;
- уменьшение концентрации;
- тошнота;
- проблемы со сном;
- общая слабость, сонливость;
- тревожность или раздражительность.
Как благополучно пережить магнитную бурю
Врачи советуют:
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
- помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
- полноценно отдыхать и спать;
- пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.