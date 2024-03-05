Магнітні бурі: який прогноз на 5 березня

Як запевняють фахівці з космічної погоди, березень цього року обіцяє бути досить спокійним: сильної активності Сонця не передбачається. Однак кілька магнітних бур різної сили нам все ж доведеться пережити.

Наступна магнітна буря можлива імовірно 9-10 березня. У ці дні тим, чий стан здоров’я сильно залежить від погодних катаклізмів, а також людям із хронічними недугами слід бути особливо уважними: можливі головні болі та підвищений тиск. Важливо стежити за самопочуттям і мати при собі необхідні ліки.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються спалахи та вибухи, які призводять до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок – протонів і електронів, які з викидами розлітаються в різні боки, зокрема й у бік Землі.

Заряджені частинки здатні швидко переміщатися в просторі і коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Як захиститися від магнітної бурі

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у дні магнітних бур слід дотримуватися простих рекомендацій: