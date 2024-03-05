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Магнітні бурі: який прогноз на 5 березня

Магнітні бурі: який прогноз на 5 березня

За прогнозом учених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у вівторок, 5 березня, магнітна буря не очікується. Магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані.

Як запевняють фахівці з космічної погоди, березень цього року обіцяє бути досить спокійним: сильної активності Сонця не передбачається. Однак кілька магнітних бур різної сили нам все ж доведеться пережити.

Наступна магнітна буря можлива імовірно 9-10 березня. У ці дні тим, чий стан здоров’я сильно залежить від погодних катаклізмів, а також людям із хронічними недугами слід бути особливо уважними: можливі головні болі та підвищений тиск. Важливо стежити за самопочуттям і мати при собі необхідні ліки.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються спалахи та вибухи, які призводять до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок – протонів і електронів, які з викидами розлітаються в різні боки, зокрема й у бік Землі.

Заряджені частинки здатні швидко переміщатися в просторі і коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Як захиститися від магнітної бурі

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у дні магнітних бур слід дотримуватися простих рекомендацій:

  • вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися спортом;
  • повноцінно відпочивати і висипатися;
  • пити більше звичайної чистої води, трав’яного чаю, а від кави та алкоголю на певний час відмовитися;
  • за можливості уникати стресів;
  • перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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