Магнитные бури: какой прогноз на 5 марта

По прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, во вторник, 5 марта, магнитная буря не ожидается. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.
Как уверяют специалисты по космической погоде, март этого года обещает быть достаточно спокойным: сильной активности Солнца не предвидится. Однако несколько магнитных бурь разной силы нам все же предстоит пережить.
Следующая магнитная буря возможна предположительно 9-10 марта. В эти дни тем, чье состояние здоровья сильно зависит от погодных катаклизмов, а также людям с хроническими недугами следует быть особенно внимательными: возможны головные боли и повышенное давление. Важно следить за самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства.
Что такое магнитная буря
На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженные частиц — протонов и электронов, которые с выбросами разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.
Заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.
Как защититься от магнитной бури
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:
- вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;
- полноценно отдыхать и высыпаться;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
- по возможности избегать стрессов;
- проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.