Магнитные бури: какой прогноз на 5 марта

Как уверяют специалисты по космической погоде, март этого года обещает быть достаточно спокойным: сильной активности Солнца не предвидится. Однако несколько магнитных бурь разной силы нам все же предстоит пережить.

Следующая магнитная буря возможна предположительно 9-10 марта. В эти дни тем, чье состояние здоровья сильно зависит от погодных катаклизмов, а также людям с хроническими недугами следует быть особенно внимательными: возможны головные боли и повышенное давление. Важно следить за самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженные частиц — протонов и электронов, которые с выбросами разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Как защититься от магнитной бури

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций: