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Магнітні бурі: який космічний прогноз на 30 квітня

Магнітні бурі: який космічний прогноз на 30 квітня

У вівторок, 30 квітня, очікується зниження сонячної активності, геомагнітна обстановка обстановка буде спокійною.

Такий прогноз дали в Одеській обсерваторії радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей, які можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння. Також можливі порушення сну та інші проблеми зі здоров’ям.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Що робити під час геомагнітних збурень

Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують:

  • не допускайте зневоднення. Це може порушити електролітний баланс в організмі, що може негативно позначитися на серці та судинах, і так уразливих у період магнітних бур;
  • виключіть інтенсивне фізичне навантаження, оскільки магнітні бурі можуть призводити до виснаження енергетичних ресурсів людини та викликати підвищену стомлюваність;
  • не приймайте непотрібні медикаменти, особливо без попередньої консультації з лікарем. Це може знизити ризик негативних взаємодій та побічних ефектів;
  • не рекомендується переїдати чи недоїдати. Харчування має бути багатим на вітаміни і мінерали, особливо вітамін С і магній, які можуть допомогти впоратися з негативними ефектами погодних коливань;
  • обмежте вживання кофеїну та алкоголю, а також куріння тютюну. У період магнітної бурі це може подвійно негативно позначитися на серцево-судинній системі та загальному самопочутті;
  • уникайте нестачі сну. Повноцінний сон не менше 7 годин на добу необхідний відновлення сил і енергії організму. При геомагнітній активності нестача сну може призвести до виснаження, слабкості та головного болю.
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