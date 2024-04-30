Магнітні бурі: який космічний прогноз на 30 квітня

Такий прогноз дали в Одеській обсерваторії радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей, які можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння. Також можливі порушення сну та інші проблеми зі здоров’ям.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Що робити під час геомагнітних збурень

Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують: