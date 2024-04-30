Магнитные бури: какой космический прогноз на 30 апреля

Такой прогноз дали в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей, которые могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу. Также возможны нарушения сна и другие проблемы со здоровьем.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Что делать во время геомагнитных возмущений

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют: