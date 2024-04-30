Магнитные бури: какой космический прогноз на 30 апреля

Во вторник, 30 апреля, ожидается снижение солнечной активности, геомагнитная обстановка будет спокойной.
Такой прогноз дали в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей, которые могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу. Также возможны нарушения сна и другие проблемы со здоровьем.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Что делать во время геомагнитных возмущений
Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют:
- не допускайте обезвоживания. Это может нарушить электролитный баланс в организме, что может отрицательно сказаться на сердце и сосудах, и без того уязвимых в период магнитных бурь;
- исключите интенсивную физическую нагрузку, поскольку магнитные бури могут приводить к истощению энергетических ресурсов человека и вызывать повышенную утомляемость;
- не принимайте ненужных медикаментов, особенно без предварительной консультации с врачом. Это может снизить риск негативных взаимодействий и побочных эффектов;
- не рекомендуется переедать или недоедать. Питание должно быть богатым витаминами и минералами, особенно витамином С и магнием, которые могут помочь справиться с негативными эффектами погодных колебаний;
- ограничьте употребление кофеина и алкоголя, а также курение табака. В период магнитной бури это может вдвойне отрицательно сказаться на сердечно-сосудистой системе и общем самочувствии;
- избегайте недостатка сна. Полноценный сон не менее 7 часов в сутки необходим для восстановления сил и энергии организма. При геомагнитной активности недостаток сна может привести к истощению, слабости и головным болям.