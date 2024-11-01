Магнітні бурі в листопаді: вчені назвали небезпечні дати

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі в листопаді 2024 року

За даними супутникових систем NOAA, TESIS і міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, листопад буде спокійним місяцем порівняно з останніми місяцями.

11-12 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4

15 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4

20 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4

24-25 листопада – потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5

Слід пам’ятати, що всі прогнози вчених – попередні. Дані можуть змінюватися дуже швидко залежно від стану сонячної активності.

Потужні геомагнітні коливання можуть мати багатоденний вплив на організм. Причому самопочуття може погіршитися як за кілька днів до магнітної бурі, так і після неї. Особливо чутливі метеозалежні люди, які мають хронічні захворювання або працюють в умовах сильного стресу, фізичних навантажень.

Найпоширеніші симптоми впливу магнітних бур:

апатія і втома – відчуття виснаження навіть без видимих причин;

тривожність і дратівливість – посилюються в період магнітної активності;

погіршення сну – люди часто скаржаться на безсоння або неспокійний сон;

різка зміна настрою – відчуття смутку або різких перепадів настрою;

головний біль або запаморочення – симптоми, які зазвичай найбільш відчутні;

біль у суглобах і м’язах – особливо відчувають люди з артритом і ревматизмом;

підвищення або зниження артеріального тиску – гіпертоніки та гіпотоніки особливо чутливі;

загострення хронічних захворювань – такі як мігрень, астма або серцево-судинні розлади.

Як зменшити вплив магнітних бур