Магнитные бури в ноябре: ученые назвали опасные даты

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури в ноябре 2024 года

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, ноябрь будет спокойным месяцем по сравнению с последними месяцами.

11-12 ноября — умеренная магнитная буря, К-индекс 4

15 ноября — умеренная магнитная буря, К-индекс 4

20 ноября — умеренная магнитная буря, К-индекс 4

24-25 ноября — мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 5

Следует помнить, что все прогнозы ученых — предварительные. Данные могут изменяться очень быстро в зависимости от состояния солнечной активности.

Мощные геомагнитные колебания могут оказать многодневное влияние на организм. Причем самочувствие может ухудшиться как за несколько дней до магнитной бури, так и после нее. Особенно чувствительны метеозависимые люди, имеющие хронические заболевания или работающие в условиях сильного стресса, физических нагрузок.

Наиболее распространенные симптомы воздействия магнитных бурь:

апатия и усталость — чувство истощения даже без видимых причин;

тревожность и раздражительность — усиливаются в период магнитной активности;

ухудшение сна — люди часто жалуются на бессонницу или беспокойный сон;

резкое изменение настроения — ощущение грусти или резких перепадов настроения;

головная боль или головокружение — симптомы, которые обычно наиболее ощутимы;

боль в суставах и мышцах — особенно чувствуют люди с артритом и ревматизмом;

повышение или снижение артериального давления — гипертоники и гипотоники особенно чувствительны;

обострение хронических заболеваний — такие как мигрень, астма или сердечно-сосудистые расстройства.

Как уменьшить влияние магнитных бурь