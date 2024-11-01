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Магнитные бури в ноябре: ученые назвали опасные даты

Магнитные бури в ноябре: ученые назвали опасные даты

В пятницу, 1 ноября, не ожидается повышения солнечной активности. Без магнитных бурь. Ученые уже сделали предварительный прогноз о магнитных бурях в ноябре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури в ноябре 2024 года

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, ноябрь будет спокойным месяцем по сравнению с последними месяцами.

11-12 ноября — умеренная магнитная буря, К-индекс 4
15 ноября — умеренная магнитная буря, К-индекс 4
20 ноября — умеренная магнитная буря, К-индекс 4
24-25 ноября — мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 5

Следует помнить, что все прогнозы ученых — предварительные. Данные могут изменяться очень быстро в зависимости от состояния солнечной активности.

Мощные геомагнитные колебания могут оказать многодневное влияние на организм. Причем самочувствие может ухудшиться как за несколько дней до магнитной бури, так и после нее. Особенно чувствительны метеозависимые люди, имеющие хронические заболевания или работающие в условиях сильного стресса, физических нагрузок.

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Наиболее распространенные симптомы воздействия магнитных бурь:

  • апатия и усталость — чувство истощения даже без видимых причин;
  • тревожность и раздражительность — усиливаются в период магнитной активности;
  • ухудшение сна — люди часто жалуются на бессонницу или беспокойный сон;
  • резкое изменение настроения — ощущение грусти или резких перепадов настроения;
  • головная боль или головокружение — симптомы, которые обычно наиболее ощутимы;
  • боль в суставах и мышцах — особенно чувствуют люди с артритом и ревматизмом;
  • повышение или снижение артериального давления — гипертоники и гипотоники особенно чувствительны;
  • обострение хронических заболеваний — такие как мигрень, астма или сердечно-сосудистые расстройства.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Употребление воды: Поддерживайте достаточный уровень водного баланса, поскольку обезвоживание усиливает головную боль и усталость.
  • Умеренное питание: Отдавайте предпочтение легкой и здоровой пище, богатой витаминами и минералами, что поможет сохранить энергию.
  • Здоровый сон: Ложитесь спать пораньше, чтобы обеспечить организм отдыхом и снизить уровень стресса.
  • Минимизация физических и умственных нагрузок: Важно уменьшить активность во время магнитных бурь, ведь чрезмерные нагрузки могут обострить стресс и физические симптомы.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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