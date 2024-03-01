Магнітні бурі в березні: що приготувала космічна погода в перший день весни

Магнітні бурі в березні 2024

Протягом березня сумарно очікується 10 небезпечних днів. Перша геомагнітна буря в березні триватиме 3-4 числа і буде слабкою за потужністю. Потім сильна магнітна буря прогнозується 9-10 березня. Наступну підвищену сонячну активність варто чекати 15-16 березня. Одноденна слабка магнітна буря буде 22 березня. Остання в березні буря прогнозується 26-28 березня – активність Сонця в перший день буде слабкою, а потім посилиться.

Важливо зазначити, що прогноз бур на такий тривалий період є неточним і може змінюватися з часом.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Учені не дійшли єдиної думки щодо того, як впливають на людину магнітні бурі. Дослідження виявили погіршення самопочуття через такі бурі у пілотів, пасажирів літаків і космонавтів, тобто людей, які перебувають на великій висоті. З іншого боку, метеочутливі люди часто скаржаться на погане самопочуття саме в дні бур.

Які симптоми в людини під час магнітних бурь

Найсильніше магнітні бурі впливають на метеочутливих, літніх, хронічно хворих людей і вагітних жінок. Симптоми магнітної бурі можуть бути найрізноманітнішими, але найчастіше трапляються такі:

головний біль;

запаморочення;

нудота і блювота;

біль у суглобах і м’язах;

підвищена температура;

підвищений тиск;

безсоння.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтеся правил здорового способу життя в небезпечні дні: