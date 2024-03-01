Магнітні бурі в березні: що приготувала космічна погода в перший день весни

Вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують у перший день весни спокійну геомагнітну обстановку. “Одеське життя” розповідає, коли очікуються магнітні бурі в березні 2024 року, і як захиститися від їхнього впливу.
Магнітні бурі в березні 2024
Протягом березня сумарно очікується 10 небезпечних днів. Перша геомагнітна буря в березні триватиме 3-4 числа і буде слабкою за потужністю. Потім сильна магнітна буря прогнозується 9-10 березня. Наступну підвищену сонячну активність варто чекати 15-16 березня. Одноденна слабка магнітна буря буде 22 березня. Остання в березні буря прогнозується 26-28 березня – активність Сонця в перший день буде слабкою, а потім посилиться.
Важливо зазначити, що прогноз бур на такий тривалий період є неточним і може змінюватися з часом.
Вплив магнітних бур на здоров’я
Учені не дійшли єдиної думки щодо того, як впливають на людину магнітні бурі. Дослідження виявили погіршення самопочуття через такі бурі у пілотів, пасажирів літаків і космонавтів, тобто людей, які перебувають на великій висоті. З іншого боку, метеочутливі люди часто скаржаться на погане самопочуття саме в дні бур.
Які симптоми в людини під час магнітних бурь
Найсильніше магнітні бурі впливають на метеочутливих, літніх, хронічно хворих людей і вагітних жінок. Симптоми магнітної бурі можуть бути найрізноманітнішими, але найчастіше трапляються такі:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота і блювота;
- біль у суглобах і м’язах;
- підвищена температура;
- підвищений тиск;
- безсоння.
Як уберегтися від магнітних бур
Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтеся правил здорового способу життя в небезпечні дні:
- Пийте більше води – не менше 1,5 л рідини на добу.
- Більше часу проводьте на свіжому повітрі та регулярно провітрюйте кімнату.
- Їжте менше смажених, жирних, гострих і солоних продуктів, але більше овочів, зелені, риби, горіхів.
- Зменшіть вживання кави, алкоголю, енергетиків, постарайтеся викурювати менше сигарет.
- Займіться зарядкою.
- Постарайтеся менше нервувати, виключіть із життя джерела стресу і не беріть участі в конфліктах.