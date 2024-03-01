Магнитные бури в марте: что приготовила космическая погода в первый день весны

Ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют в первый день весны спокойную геомагнитную обстановку. «Одесская жизнь» рассказывает, когда ожидаются магнитные бури в марте 2024 года, и как защититься от их воздействия.
Магнитные бури в марте 2024
В течение марта суммарно ожидается 10 опасных дней. Первая геомагнитная буря в марте продлится 3-4 числа и будет слабой по мощности. Затем сильная магнитная буря прогнозируется 9-10 марта. Следующую повышенную солнечную активность стоит ждать 15-16 марта. Однодневная слабая магнитная буря будет 22 марта. Последняя в марте буря прогнозируется 26-28 марта — активность Солнца в первый день будет слабой, а затем усилится.
Важно отметить, что прогноз бурь на такой длительный период является неточным и может меняться со временем.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Ученые не пришли к единому мнению насчет того, как влияют на человека магнитные бури. Исследования выявили ухудшение самочувствия из-за таких бурь у пилотов, пассажиров самолетов и космонавтов, то есть людей, которые находятся на большой высоте. С другой стороны, метеочувствительные люди часто жалуются на плохое самочувствие именно в дни бурь.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Сильнее всего магнитные бури влияют на метеочувствительных, пожилых, хронически больных людей и беременных женщин. Симптомы магнитной бури могут быть самыми разными, но чаще всего встречаются такие:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота и рвота;
- боль в суставах и мышцах;
- повышенная температура;
- повышенное давление;
- бессонница.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни:
- Пейте больше воды — не менее 1,5 л жидкости в сутки.
- Больше времени проводите на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
- Ешьте меньше жареных, жирных, острых и соленых продуктов, но больше овощей, зелени, рыбы, орехов.
- Уменьшите употребление кофе, алкоголя, энергетиков, постарайтесь выкуривать меньше сигарет.
- Займитесь зарядкой.
- Постарайтесь меньше нервничать, исключите из жизни источники стресса и не участвуйте в конфликтах.