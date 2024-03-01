Магнитные бури в марте: что приготовила космическая погода в первый день весны

Магнитные бури в марте 2024

В течение марта суммарно ожидается 10 опасных дней. Первая геомагнитная буря в марте продлится 3-4 числа и будет слабой по мощности. Затем сильная магнитная буря прогнозируется 9-10 марта. Следующую повышенную солнечную активность стоит ждать 15-16 марта. Однодневная слабая магнитная буря будет 22 марта. Последняя в марте буря прогнозируется 26-28 марта — активность Солнца в первый день будет слабой, а затем усилится.

Важно отметить, что прогноз бурь на такой длительный период является неточным и может меняться со временем.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Ученые не пришли к единому мнению насчет того, как влияют на человека магнитные бури. Исследования выявили ухудшение самочувствия из-за таких бурь у пилотов, пассажиров самолетов и космонавтов, то есть людей, которые находятся на большой высоте. С другой стороны, метеочувствительные люди часто жалуются на плохое самочувствие именно в дни бурь.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Сильнее всего магнитные бури влияют на метеочувствительных, пожилых, хронически больных людей и беременных женщин. Симптомы магнитной бури могут быть самыми разными, но чаще всего встречаются такие:

головная боль;

головокружение;

тошнота и рвота;

боль в суставах и мышцах;

повышенная температура;

повышенное давление;

бессонница.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни: