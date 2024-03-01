Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури в марте: что приготовила космическая погода в первый день весны

Магнитные бури в марте: что приготовила космическая погода в первый день весны

Ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют в первый день весны спокойную геомагнитную обстановку. «Одесская жизнь» рассказывает, когда ожидаются магнитные бури в марте 2024 года, и как защититься от их воздействия.

Магнитные бури в марте 2024

В течение марта суммарно ожидается 10 опасных дней. Первая геомагнитная буря в марте продлится 3-4 числа и будет слабой по мощности. Затем сильная магнитная буря прогнозируется 9-10 марта. Следующую повышенную солнечную активность стоит ждать 15-16 марта. Однодневная слабая магнитная буря будет 22 марта. Последняя в марте буря прогнозируется 26-28 марта — активность Солнца в первый день будет слабой, а затем усилится.

Важно отметить, что прогноз бурь на такой длительный период является неточным и может меняться со временем.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Ученые не пришли к единому мнению насчет того, как влияют на человека магнитные бури. Исследования выявили ухудшение самочувствия из-за таких бурь у пилотов, пассажиров самолетов и космонавтов, то есть людей, которые находятся на большой высоте. С другой стороны, метеочувствительные люди часто жалуются на плохое самочувствие именно в дни бурь.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Сильнее всего магнитные бури влияют на метеочувствительных, пожилых, хронически больных людей и беременных женщин. Симптомы магнитной бури могут быть самыми разными, но чаще всего встречаются такие:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота и рвота;
  • боль в суставах и мышцах;
  • повышенная температура;
  • повышенное давление;
  • бессонница.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни:

  • Пейте больше воды — не менее 1,5 л жидкости в сутки.
  • Больше времени проводите на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
  • Ешьте меньше жареных, жирных, острых и соленых продуктов, но больше овощей, зелени, рыбы, орехов.
  • Уменьшите употребление кофе, алкоголя, энергетиков, постарайтесь выкуривать меньше сигарет.
  • Займитесь зарядкой.
  • Постарайтесь меньше нервничать, исключите из жизни источники стресса и не участвуйте в конфликтах.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua