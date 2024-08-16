Магнітні бурі: у п’ятницю, 16 серпня, сонячна активність піде на спад

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також люди похилого віку та метеочутливі.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб не лежати в ліжку в дні магнітних бур, у небезпечні дати обов’язково дотримуйтеся правил здорового способу життя: