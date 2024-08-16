Магнитные бури: в пятницу, 16 августа, солнечная активность пойдет на спад

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 16 августа, ожидаются небольшие магнитные волнения, которые не оказывают существенного влияния на человека.
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие людей.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, а также пожилые и метеочувствительные.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы не лежать в постели в дни магнитных бурь, в опасные даты обязательно соблюдайте правила здорового образа жизни:
- Ешьте больше зелени, орехов, рыбы, сезонных овощей и фруктов.
- Откажитесь от острой, жирной, жареной еды, фастфуда.
- Ограничьте употребление алкоголя, кофе, энергетиков, табака.
- Проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
- Увеличьте физическую активность, сделайте зарядку и больше ходите пешком.
- Постарайтесь избегать стресса и конфликтных ситуаций, не переутомляться на работе.
- Если же самочувствие сильно ухудшилось, то рекомендуется обратиться к врачу.