Магнітні бурі – це тимчасові збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Під час таких явищ люди зі слабким здоров’ям можуть відчувати головний біль, запаморочення, перепади тиску та загальну слабкість.

Як захистити себе під час магнітних бур:

Уникайте перевтоми та стресів

Дотримуйтесь режиму сну

Пийте достатньо води

Обмежте фізичні навантаження

За потреби приймайте призначені лікарем ліки

Проводьте більше часу на свіжому повітрі

Протягом минулої доби на Сонці зафіксовано сім спалахів різної інтенсивності. Шість із них належали до категорії С, а один досяг рівня М1,8. Спалахи М-класу вважаються помірними за потужністю та можуть спричинити незначні радіоперешкоди на освітленій частині планети. Існує ймовірність виникнення сонячного радіаційного шторму.

Прогнозується коливання геомагнітного поля від спокійного до помірно збуреного стану. Сонячна активність очікується низькою, хоча не виключена поява спалахів М-класу та, з меншою ймовірністю, Х-класу.

Прогностичні показники на 16 лютого: Імовірність слабкого геомагнітного шторму становить 15%, ризик потужного геомагнітного шторму оцінюється в 1%.

Згідно з даними моніторингу, К-індекс утримується на позначці 4, що свідчить про відносно стабільний стан магнітосфери нашої планети.