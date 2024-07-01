Магнітні бурі у липні: чого чекати сьогодні

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, 1 липня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
Прогноз магнітних бур на липень
За попередніми прогнозами, цього місяця очікується кілька сильних хвиль, які відчують не лише метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями, а й абсолютно здорові.
Магнітні бурі середньої сили можливі 5 та 10 липня, а ось 14-15 липня, як очікується, Землю накриє досить сильний магнітний шторм.
Магнітні бурі: як уберегтися
Якщо ви почуваєтеся погано під час магнітної бурі:
- уникайте стресових ситуацій;
- не перевантажуйте себе роботою;
- більше відпочивайте та намагайтеся дотримуватися регулярного режиму сну;
- гуляйте на свіжому повітрі та проводьте більше часу на природі;
- пийте достатню кількість рідини, особливо води;
- обмежте споживання кофеїну та інших стимуляторів;
- подбайте про здорове харчування, включаючи в достатній кількості фрукти, овочі та багаті на вітаміни продукти;
- регулярно займайтеся фізичною активністю, яка підтримує загальний тонус організму.
Будьте уважні при застосуванні будь-яких лікарських засобів та приймайте їх лише за призначенням лікаря.
Якщо ви відчуваєте сильне погіршення самопочуття під час магнітної бурі, негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря.