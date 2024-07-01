Магнітні бурі у липні: чого чекати сьогодні

Прогноз магнітних бур на липень

За попередніми прогнозами, цього місяця очікується кілька сильних хвиль, які відчують не лише метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями, а й абсолютно здорові.

Магнітні бурі середньої сили можливі 5 та 10 липня, а ось 14-15 липня, як очікується, Землю накриє досить сильний магнітний шторм.

Магнітні бурі: як уберегтися

Якщо ви почуваєтеся погано під час магнітної бурі:

уникайте стресових ситуацій;

не перевантажуйте себе роботою;

більше відпочивайте та намагайтеся дотримуватися регулярного режиму сну;

гуляйте на свіжому повітрі та проводьте більше часу на природі;

пийте достатню кількість рідини, особливо води;

обмежте споживання кофеїну та інших стимуляторів;

подбайте про здорове харчування, включаючи в достатній кількості фрукти, овочі та багаті на вітаміни продукти;

регулярно займайтеся фізичною активністю, яка підтримує загальний тонус організму.

Будьте уважні при застосуванні будь-яких лікарських засобів та приймайте їх лише за призначенням лікаря.

Якщо ви відчуваєте сильне погіршення самопочуття під час магнітної бурі, негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря.