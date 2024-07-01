Магнітні бурі у липні: чого чекати сьогодні

Магнітні бурі у липні: чого чекати сьогодні

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, 1 липня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Прогноз магнітних бур на липень

За попередніми прогнозами, цього місяця очікується кілька сильних хвиль, які відчують не лише метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями, а й абсолютно здорові.

Магнітні бурі середньої сили можливі 5 та 10 липня, а ось 14-15 липня, як очікується, Землю накриє досить сильний магнітний шторм.

Магнітні бурі: як уберегтися

Якщо ви почуваєтеся погано під час магнітної бурі:

  • уникайте стресових ситуацій;
  • не перевантажуйте себе роботою;
  • більше відпочивайте та намагайтеся дотримуватися регулярного режиму сну;
  • гуляйте на свіжому повітрі та проводьте більше часу на природі;
  • пийте достатню кількість рідини, особливо води;
  • обмежте споживання кофеїну та інших стимуляторів;
  • подбайте про здорове харчування, включаючи в достатній кількості фрукти, овочі та багаті на вітаміни продукти;
  • регулярно займайтеся фізичною активністю, яка підтримує загальний тонус організму.

Будьте уважні при застосуванні будь-яких лікарських засобів та приймайте їх лише за призначенням лікаря.

Якщо ви відчуваєте сильне погіршення самопочуття під час магнітної бурі, негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk