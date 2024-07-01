Магнитные бури в июле: чего ожидать сегодня

Прогноз магнитных бурь на июль

По предварительным прогнозам, в этом месяце ожидается несколько сильных волн, которые почувствуют не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями, но и абсолютно здоровые.

Магнитные бури средней силы возможны 5 и 10 июля, а вот 14-15 июля, как ожидается, Землю накроет достаточно сильный магнитный шторм.

Магнитные бури: как уберечься

Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури:

избегайте стрессовых ситуаций;

не перегружайте себя работой;

больше отдыхайте и старайтесь придерживаться регулярного режима сна;

гуляйте на свежем воздухе и проводите больше времени на природе;

пейте достаточное количество жидкости, особенно воды;

ограничьте потребление кофеина и других стимуляторов;

позаботьтесь о здоровом питании, включая в достаточном количестве фрукты, овощи и богатые витаминами продукты;

регулярно занимайтесь физической активностью, которая поддерживает общий тонус организма.

Будьте внимательны при применении любых лекарственных средств и принимайте их только по назначению врача.

Если вы чувствуете сильное ухудшение самочувствия во время магнитной бури, немедленно обращайтесь к своему семейному врачу.