Магнитные бури в июле: чего ожидать сегодня

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, 1 июля 2024 года, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.
Прогноз магнитных бурь на июль
По предварительным прогнозам, в этом месяце ожидается несколько сильных волн, которые почувствуют не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями, но и абсолютно здоровые.
Магнитные бури средней силы возможны 5 и 10 июля, а вот 14-15 июля, как ожидается, Землю накроет достаточно сильный магнитный шторм.
Магнитные бури: как уберечься
Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури:
- избегайте стрессовых ситуаций;
- не перегружайте себя работой;
- больше отдыхайте и старайтесь придерживаться регулярного режима сна;
- гуляйте на свежем воздухе и проводите больше времени на природе;
- пейте достаточное количество жидкости, особенно воды;
- ограничьте потребление кофеина и других стимуляторов;
- позаботьтесь о здоровом питании, включая в достаточном количестве фрукты, овощи и богатые витаминами продукты;
- регулярно занимайтесь физической активностью, которая поддерживает общий тонус организма.
Будьте внимательны при применении любых лекарственных средств и принимайте их только по назначению врача.
Если вы чувствуете сильное ухудшение самочувствия во время магнитной бури, немедленно обращайтесь к своему семейному врачу.