Магнитные бури в июле: чего ожидать сегодня

Магнитные бури в июле: чего ожидать сегодня

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, 1 июля 2024 года, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

Прогноз магнитных бурь на июль

По предварительным прогнозам, в этом месяце ожидается несколько сильных волн, которые почувствуют не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями, но и абсолютно здоровые.

Магнитные бури средней силы возможны 5 и 10 июля, а вот 14-15 июля, как ожидается, Землю накроет достаточно сильный магнитный шторм.

Магнитные бури: как уберечься

Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури:

  • избегайте стрессовых ситуаций;
  • не перегружайте себя работой;
  • больше отдыхайте и старайтесь придерживаться регулярного режима сна;
  • гуляйте на свежем воздухе и проводите больше времени на природе;
  • пейте достаточное количество жидкости, особенно воды;
  • ограничьте потребление кофеина и других стимуляторов;
  • позаботьтесь о здоровом питании, включая в достаточном количестве фрукты, овощи и богатые витаминами продукты;
  • регулярно занимайтесь физической активностью, которая поддерживает общий тонус организма.

Будьте внимательны при применении любых лекарственных средств и принимайте их только по назначению врача.

Если вы чувствуете сильное ухудшение самочувствия во время магнитной бури, немедленно обращайтесь к своему семейному врачу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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