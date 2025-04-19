За останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося п’ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

За даними Центру прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США, протягом суботи й неділі очікується спокійна ситуація – сонячна активність залишиться на рівні 3 за К-індексом, що відповідає мінімальним коливанням у магнітному полі Землі. Такий рівень не несе загрози самопочуттю людей і не впливає на техніку.

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Водночас варто пам’ятати, що ці дані можуть змінюватися, адже дослідження сонячної активності оновлюються кожні три години. Астрономи додають, що найточнішим вважається прогноз щонайбільше на одну добу вперед, решта – лише попередні розрахунки.

Інтенсивність магнітних бур вимірюється за кількома шкалами. Найпоширенішою є шкала Kp-індексу, яка варіюється від 0 (дуже спокійний стан) до 9 (екстремально збурений стан).

Сильні магнітні бурі впливають на самопочуття метеочутливих людей, особливо тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання.