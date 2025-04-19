За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в течение субботы и воскресенья ожидается спокойная ситуация — солнечная активность останется на уровне 3 по К-индексу, что соответствует минимальным колебаниям в магнитном поле Земли. Такой уровень не несет угрозы самочувствию людей и не влияет на технику.

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В то же время стоит помнить, что эти данные могут меняться, ведь исследования солнечной активности обновляются каждые три часа. Астрономы добавляют, что самым точным считается прогноз максимум на одни сутки вперед, остальные — лишь предварительные расчеты.

Интенсивность магнитных бурь измеряется по нескольким шкалам. Наиболее распространенной является шкала Kp-индекса, которая варьируется от 0 (очень спокойное состояние) до 9 (экстремально возмущенное состояние).

Сильные магнитные бури влияют на самочувствие метеочувствительных людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.