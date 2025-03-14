Вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США також прогнозують сьогодні магнітну бурю з К-індексом 4 (жовтий рівень).
Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.
Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.
К-індекс 5 відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.
Магнітні бурі можуть суттєво впливати на життя людей, особливо на тих, хто має хронічні захворювання, чутливість до змін погоди або серцево-судинні проблеми. У деяких людей вони здатні спричинити головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.
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Як зменшити вплив магнітних бур
- Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу.
- Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.
- Переглянути щоденний раціон. Віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.