Ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США также прогнозируют сегодня магнитную бурю с К-индексом 4 (желтый уровень).

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Как уменьшить влияние магнитных бурь