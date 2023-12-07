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Магнітні бурі: що прогнозують вчені 7 грудня

Магнітні бурі: що прогнозують вчені 7 грудня

У четвер, 7 грудня, вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України не прогнозують сильних магнітних бур, очікуються окремі збурені періоди.

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає тремтіти і вагатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів.

Прогноз бур на тривалий період неточний і може змінюватися протягом місяця, оскільки поведінку Сонця важко передбачити.

Найчастіше обурення магнітосфери Землі позначається на артеріальному тиску – воно або здіймається, або підвищується. З’являються проблеми з безсонням, тахікардією та мігрень.

У дні сонячної активності метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність та невпевненість у майбутньому, дратівливість та невизначеність у прийнятті рішень.

Як уберегтися від впливу магнітних бур

  • Відмовитися від алкоголю, жирної, гострої та солоної їжі. Віддати перевагу легким стравам, наприклад, з овочів та курятини.
  • Каву та чорний чай краще замінити чистою водою або трав’яним чаєм – з шавлією або валеріаною.
  • Полегшити біль голови допоможе м’ята. Такий чай можна пити тричі на день або додавати по три краплі м’ятної олії на склянку води.
  • Найчастіше бути на свіжому повітрі. Терапевти радять частіше влаштовувати прогулянки та відмовитися від фізичних навантажень.
  • Пережити бурі допоможе відпочинок, сон та медитація. У цей період краще уникати перевтоми організму.
  • Раніше лягати спати. Пам’ятайте, що сон здорової людини триває щонайменше 8 годин на добу. У період магнітних було корисно і подрімати вдень.
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