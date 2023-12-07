Магнітні бурі: що прогнозують вчені 7 грудня

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає тремтіти і вагатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів.

Прогноз бур на тривалий період неточний і може змінюватися протягом місяця, оскільки поведінку Сонця важко передбачити.

Найчастіше обурення магнітосфери Землі позначається на артеріальному тиску – воно або здіймається, або підвищується. З’являються проблеми з безсонням, тахікардією та мігрень.

У дні сонячної активності метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність та невпевненість у майбутньому, дратівливість та невизначеність у прийнятті рішень.

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Відмовитися від алкоголю, жирної, гострої та солоної їжі. Віддати перевагу легким стравам, наприклад, з овочів та курятини.

Каву та чорний чай краще замінити чистою водою або трав’яним чаєм – з шавлією або валеріаною.

Полегшити біль голови допоможе м’ята. Такий чай можна пити тричі на день або додавати по три краплі м’ятної олії на склянку води.

Найчастіше бути на свіжому повітрі. Терапевти радять частіше влаштовувати прогулянки та відмовитися від фізичних навантажень.

Пережити бурі допоможе відпочинок, сон та медитація. У цей період краще уникати перевтоми організму.

Раніше лягати спати. Пам’ятайте, що сон здорової людини триває щонайменше 8 годин на добу. У період магнітних було корисно і подрімати вдень.