Магнітні бурі: що прогнозують вчені 7 грудня

У четвер, 7 грудня, вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України не прогнозують сильних магнітних бур, очікуються окремі збурені періоди.
Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає тремтіти і вагатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів.
Прогноз бур на тривалий період неточний і може змінюватися протягом місяця, оскільки поведінку Сонця важко передбачити.
Найчастіше обурення магнітосфери Землі позначається на артеріальному тиску – воно або здіймається, або підвищується. З’являються проблеми з безсонням, тахікардією та мігрень.
У дні сонячної активності метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність та невпевненість у майбутньому, дратівливість та невизначеність у прийнятті рішень.
Як уберегтися від впливу магнітних бур
- Відмовитися від алкоголю, жирної, гострої та солоної їжі. Віддати перевагу легким стравам, наприклад, з овочів та курятини.
- Каву та чорний чай краще замінити чистою водою або трав’яним чаєм – з шавлією або валеріаною.
- Полегшити біль голови допоможе м’ята. Такий чай можна пити тричі на день або додавати по три краплі м’ятної олії на склянку води.
- Найчастіше бути на свіжому повітрі. Терапевти радять частіше влаштовувати прогулянки та відмовитися від фізичних навантажень.
- Пережити бурі допоможе відпочинок, сон та медитація. У цей період краще уникати перевтоми організму.
- Раніше лягати спати. Пам’ятайте, що сон здорової людини триває щонайменше 8 годин на добу. У період магнітних було корисно і подрімати вдень.