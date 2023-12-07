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Магнитные бури: что прогнозируют ученые 7 декабря

Магнитные бури: что прогнозируют ученые 7 декабря

В четверг, 7 декабря, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины не прогнозируют сильных магнитных бурь, ожидаются отдельные возмущенные периоды.

Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней.

Прогноз бурь на длительный период неточен и может изменяться в течение месяца, поскольку поведение Солнца трудно предсказать.

Чаще всего возмущение магнитосферы Земли сказывается на артериальном давлении – оно или поднимается, или повышается. Появляются проблемы с бессонницей, тахикардией и мигренью.

В дни солнечной активности метеозависимые люди могут почувствовать склонность к пессимизму, тревожность и неуверенность в будущем, раздражительность и неопределенность в принятии решений.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

  • Отказаться от алкоголя, жирной, острой и соленой пищи. Отдать предпочтение легким блюдам, например, из овощей и курятины.
  • Кофе и черный чай лучше заменить чистой водой или травяными чаями – с шалфеем или валерианой.
  • Облегчить головную боль поможет мята. Такой чай можно пить трижды в день или прибавлять по три капли мятного масла на стакан воды.
  • Почаще быть на свежем воздухе. Терапевты советуют почаще устраивать прогулки и отказаться от физических нагрузок.
  • Пережить бури поможет отдых, сон и медитация. В этот период лучше избегать переутомления организма.
  • Раньше ложиться спать. Помните, что сон здорового человека длится не менее 8 часов в сутки. В период магнитных было полезно и вздремнуть днем.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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