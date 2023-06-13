Магнітні бурі: що очікувати 13 червня

Сьогодні, 13 червня, геомагнітне поле землі спокійне з окремими збуреними періодами. Метеозалежним людям можна не перейматися своїм станом.
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей.
При цьому на кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.
Як пережити магнітні бурі без втрат для організму
Щоб звести до мінімуму негативні наслідки бур, дотримуйтесь правил здорового способу життя:
- відмовтеся від спиртних напоїв, кави, алкоголю, сигарет, енергетиків;
- пийте більше води, а також зелений та трав’яний чай;
- регулярно провітрюйте приміщення;
- постарайтеся збільшити фізичну активність, зробіть зарядку або хоча б пройдіться пішки замість поїздки на транспорті;
- тримайтеся подалі від конфліктів та джерел стресу;
- розслабтеся, займіться чимось приємним;
- перед сном приймайте контрастний душ;
- постарайтеся лягати спати в один і той же час.