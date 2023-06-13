Магнітні бурі: що очікувати 13 червня

Сьогодні, 13 червня, геомагнітне поле землі спокійне з окремими збуреними періодами. Метеозалежним людям можна не перейматися своїм станом.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей.

При цьому на кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.

Як пережити магнітні бурі без втрат для організму

Щоб звести до мінімуму негативні наслідки бур, дотримуйтесь правил здорового способу життя:

відмовтеся від спиртних напоїв, кави, алкоголю, сигарет, енергетиків;

пийте більше води, а також зелений та трав’яний чай;

регулярно провітрюйте приміщення;

постарайтеся збільшити фізичну активність, зробіть зарядку або хоча б пройдіться пішки замість поїздки на транспорті;

тримайтеся подалі від конфліктів та джерел стресу;

розслабтеся, займіться чимось приємним;

перед сном приймайте контрастний душ;

постарайтеся лягати спати в один і той же час.