Магнитные бури: что ожидать 13 июня

Сегодня, 13 июня, геомагнитное поле земли спокойное с отдельными возмущенными периодами. Метеозависимым людям можно не беспокоится о своем состоянии.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

При этом на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний

Как пережить магнитные бури без потерь для организма

Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, соблюдайте правила здорового образа жизни:

откажитесь от спиртных напитков, кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков;

пейте больше воды, а также зеленый и травяной чай;

регулярно проветривайте помещение;

постарайтесь увеличить физическую активность, сделайте зарядку или хотя бы пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте;

держитесь подальше от конфликтов и источников стресса;

расслабьтесь, займитесь чем-нибудь приятным;

перед сном принимайте контрастный душ;

постарайтесь ложиться спать в одно и то же время.