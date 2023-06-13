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Магнитные бури: что ожидать 13 июня

Магнитные бури: что ожидать 13 июня

Сегодня, 13 июня, геомагнитное поле земли спокойное с отдельными возмущенными периодами. Метеозависимым людям можно не беспокоится о своем состоянии.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

При этом на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний

Как пережить магнитные бури без потерь для организма

Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, соблюдайте правила здорового образа жизни:

  • откажитесь от спиртных напитков, кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков;
  • пейте больше воды, а также зеленый и травяной чай;
  • регулярно проветривайте помещение;
  • постарайтесь увеличить физическую активность, сделайте зарядку или хотя бы пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте;
  • держитесь подальше от конфликтов и источников стресса;
  • расслабьтесь, займитесь чем-нибудь приятным;
  • перед сном принимайте контрастный душ;
  • постарайтесь ложиться спать в одно и то же время.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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