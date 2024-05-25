Магнітні бурі: що обіцяють космічні синоптики на вихідні

У суботу, 25 травня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабкому магнітному хвилюванню, не здатному впливати на самопочуття людей.
Однак уже в неділю, 26 травня, активність підніметься до К-індексу 4 (жовтий рівень) – відчутної магнітної бурі.
Такий прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Що таке магнітна буря
На Сонці регулярно відбуваються різноманітні вибухи і спалахи, які призводять до викиду великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), що мають властивість дуже швидко поширюватися, зокрема й у бік Землі.
Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.
Нагадаємо, раніше через потужні спалахи на Сонці жителі низки областей України, а зокрема й Одеської могли спостерігати таке нетипове для наших широт явище, як північне сяйво.
Як впливає магнітна буря на людину
Учені всього світу провели чимало досліджень на тему взаємозв’язку між магнітними бурями і життєдіяльністю людини. Деякі з них підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди частіше скаржаться на погіршення здоров’я, головні болі та звертаються до лікарів, зокрема, до кардіологів.
Найчастіші скарги:
- Головні болі
- Мігрень
- Слабкість
- Втома
- Сонливість вдень і безсоння вночі
- Туман у голові
- Порушення концентрації
- Запаморочення
- Швидка стомлюваність
- Погіршення настрою, дратівливість, агресія
- Проблеми із серцево-судинною системою, стрибки тиску
- Загострення хронічних захворювань
Як полегшити стан під час магнітної бурі
Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та радять дотримуватися нормального графіку дня, зменшити навантаження, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям.
А саме:
- Повноцінно та регулярно харчуйтеся
- Спіть не менше 7-9 годин на добу
- Пийте достатньо води
- Не зловживайте кавою, енергетиками, алкоголем, сигаретами, гострою та шкідливою їжею.
- Дихайте свіжим повітрям – у парку, дворі, за містом
- Провітрюйте приміщення
- Знижуйте фізичне навантаження
- Не нервуйте без потреби і знижуйте психоемоційне навантаження
- За необхідності – звертайтеся по допомогу до медиків.