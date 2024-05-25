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Магнітні бурі: що обіцяють космічні синоптики на вихідні

Магнітні бурі: що обіцяють космічні синоптики на вихідні

У суботу, 25 травня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабкому магнітному хвилюванню, не здатному впливати на самопочуття людей.

Однак уже в неділю, 26 травня, активність підніметься до К-індексу 4 (жовтий рівень) – відчутної магнітної бурі.

Такий прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються різноманітні вибухи і спалахи, які призводять до викиду великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), що мають властивість дуже швидко поширюватися, зокрема й у бік Землі.

 

 

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Нагадаємо, раніше через потужні спалахи на Сонці жителі низки областей України, а зокрема й Одеської могли спостерігати таке нетипове для наших широт явище, як північне сяйво.

Як впливає магнітна буря на людину

Учені всього світу провели чимало досліджень на тему взаємозв’язку між магнітними бурями і життєдіяльністю людини. Деякі з них підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди частіше скаржаться на погіршення здоров’я, головні болі та звертаються до лікарів, зокрема, до кардіологів.

Найчастіші скарги:

  • Головні болі
  • Мігрень
  • Слабкість
  • Втома
  • Сонливість вдень і безсоння вночі
  • Туман у голові
  • Порушення концентрації
  • Запаморочення
  • Швидка стомлюваність
  • Погіршення настрою, дратівливість, агресія
  • Проблеми із серцево-судинною системою, стрибки тиску
  • Загострення хронічних захворювань

Як полегшити стан під час магнітної бурі

Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та радять дотримуватися нормального графіку дня, зменшити навантаження, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям.

А саме:

  • Повноцінно та регулярно харчуйтеся
  • Спіть не менше 7-9 годин на добу
  • Пийте достатньо води
  • Не зловживайте кавою, енергетиками, алкоголем, сигаретами, гострою та шкідливою їжею.
  • Дихайте свіжим повітрям – у парку, дворі, за містом
  • Провітрюйте приміщення
  • Знижуйте фізичне навантаження
  • Не нервуйте без потреби і знижуйте психоемоційне навантаження
  • За необхідності – звертайтеся по допомогу до медиків.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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