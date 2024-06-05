Магнітні бурі: що чекає на метеозалежних одеситів 5 червня

У середу, 5 червня, Землю накриє чергова магнітна буря, геомагнітна активність буде відповідати К-індексу 5. Така буря може спричинити погіршення самопочуття, головний біль, слабкість, сонливість, втому.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв’язку, як вежі стільникового зв’язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнавати збоїв у роботі.
Які симптоми викликає магнітна буря
- Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, людей похилого віку і у тих, хто схильний до метеозалежності.
- Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
- Перепади артеріального тиску, головний біль, порушення серцевого ритму.
- Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.
- Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.
Як допомогти собі під час магнітних бур
Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують:
- не допускайте зневоднення. Це може порушити електролітний баланс в організмі, що може негативно позначитися на серці та судинах, і так уразливих у період магнітних бур;
- виключіть інтенсивне фізичне навантаження, оскільки магнітні бурі можуть призводити до виснаження енергетичних ресурсів людини та викликати підвищену стомлюваність;
- не приймайте непотрібні медикаменти, особливо без попередньої консультації з лікарем. Це може знизити ризик негативних взаємодій та побічних ефектів;
- не рекомендується переїдати чи недоїдати. Харчування має бути багатим на вітаміни і мінерали, особливо вітамін С і магній, які можуть допомогти впоратися з негативними ефектами погодних коливань;
- обмежте вживання кофеїну та алкоголю, а також куріння тютюну. У період магнітної бурі це може подвійно негативно позначитися на серцево-судинній системі та загальному самопочутті;
- уникайте нестачі сну. Повноцінний сон не менше 7 годин на добу необхідний відновлення сил і енергії організму. При геомагнітній активності нестача сну може призвести до виснаження, слабкості та головного болю.