Магнитные бури: что ждет метеозависимых одесситов 5 июня

В среду, 5 июня, Землю накроет очередная магнитная буря, геомагнитная активность будет соответствовать К-индексу 5. Такая буря может вызвать ухудшение самочувствия, головные боли, слабость, сонливость, усталость.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Любые магнитные бури, которые превышают К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня, такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытывать сбои в работе.
Какие симптомы вызывает магнитная буря
- Ухудшение общего самочувствия, особенно у людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и у тех, кто склонен к метеозависимости.
- Нарушение сна, сонливость, бессонница, упадок сил.
- Перепады артериального давления, головные боли, нарушения сердечного ритма.
- Раздражительность, агрессия, депрессивное состояние, ухудшение настроения без видимой причины.
- Сильная усталость, невозможность сконцентрироваться, вялость.
Как помочь себе во время магнитных бурь
Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют:
- не допускайте обезвоживания. Это может нарушить электролитный баланс в организме, что может отрицательно сказаться на сердце и сосудах, и без того уязвимых в период магнитных бурь;
- исключите интенсивную физическую нагрузку, поскольку магнитные бури могут приводить к истощению энергетических ресурсов человека и вызывать повышенную утомляемость;
- не принимайте ненужных медикаментов, особенно без предварительной консультации с врачом. Это может снизить риск негативных взаимодействий и побочных эффектов;
- не рекомендуется переедать или недоедать. Питание должно быть богатым витаминами и минералами, особенно витамином С и магнием, которые могут помочь справиться с негативными эффектами погодных колебаний;
- ограничьте употребление кофеина и алкоголя, а также курение табака. В период магнитной бури это может вдвойне отрицательно сказаться на сердечно-сосудистой системе и общем самочувствии;
- избегайте недостатка сна. Полноценный сон не менее 7 часов в сутки необходим для восстановления сил и энергии организма. При геомагнитной активности недостаток сна может привести к истощению, слабости и головным болям.