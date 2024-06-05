Магнитные бури: что ждет метеозависимых одесситов 5 июня

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Любые магнитные бури, которые превышают К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня, такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытывать сбои в работе.

Какие симптомы вызывает магнитная буря

Ухудшение общего самочувствия, особенно у людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и у тех, кто склонен к метеозависимости.

Нарушение сна, сонливость, бессонница, упадок сил.

Перепады артериального давления, головные боли, нарушения сердечного ритма.

Раздражительность, агрессия, депрессивное состояние, ухудшение настроения без видимой причины.

Сильная усталость, невозможность сконцентрироваться, вялость.

Как помочь себе во время магнитных бурь

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют: