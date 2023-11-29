Магнітні бурі: прогноз вчених на 29 листопада

Сьогодні, 29 листопада, вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують спокійну геомагнітну атмосферу. Про самопочуття сьогодні можна не перейматися.
Щоб знати як підготувати свій організм до магнітних бур, слідкуйте за нашими щоденними прогнозами.
За словами вчених, 70% інфарктів, інсультів та гіпертонічних криз відбувається під час магнітних бур.
Магнітна буря: вплив на здоров’я
Найчастіше вплив магнітних бур на собі відчувають:
- люди з хронічними хворобами (особливо неврологічними та серцево-судинними, схильні до гіпертонії);
- люди похилого віку;
- вагітні жінки (особливо схильні до підвищення артеріального тиску).
Магнітна буря: ознаки впливу на здоров’я
- сильний головний біль;
- нудота, іноді аж до блювання;
- запаморочення;
- апатія, поганий настрій;
- слабкість та втома;
- проблеми зі сном;
- підвищений артеріальний тиск;
- біль у м’язах та суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Магнітні бурі: як захиститися
Щоб захистити здоров’я від негативного впливу магнітних бур, рекомендується дотримуватись простих правил:
- Дотримуватися збалансованого харчування та займатися фізичною активністю.
- Відпочивати та підтримувати нормальний режим сну не менше 7-8 годин.
- Пити більше звичайної чистої води.
- Уникати стресу та тривожних подій.
- Перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.