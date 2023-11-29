Магнітні бурі: прогноз вчених на 29 листопада

В останній місяць осені 2023 на нас обрушилося кілька магнітних бур, які могли негативно вплинути на чиєсь самопочуття. І сьогодні, у понеділок, 27 листопада 2023 року, на Землі можливі збурені періоди, хоча повноцінної магнітної бурі астросиноптики все ж таки на цей день не прогнозують.

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