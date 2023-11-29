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Магнитные бури: прогноз ученых на 29 ноября

Магнитные бури: прогноз ученых на 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. О самочувствии сегодня можно не беспокоится.

Чтобы знать как подготовить свой организм к магнитным бурям, следите за нашими ежедневными прогнозами. По словам ученых, 70 % инфарктов, инсультов и гипертонических кризисов происходит во время магнитных бурь.

Магнитная буря: влияние на здоровье

Чаще всего влияние магнитных бурь на себе ощущают:

  • люди с хроническими болезнями (особенно неврологическими и сердечно-сосудистыми, склонные к гипертонии);
  • люди пожилого возраста;
  • беременные женщины (особенно склонные к повышению артериального давления).

Магнитная буря: признаки влияния на здоровье

  • сильная головная боль;
  • тошнота, иногда вплоть до рвоты;
  • головокружение;
  • апатия, плохое настроение;
  • слабость и усталость;
  • проблемы со сном;
  • повышенное артериальное давление;
  • боль в мышцах и суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури: как защититься

Чтобы защитить здоровье от негативного влияния магнитных бурь, рекомендуется придерживаться простых правил:

  • Придерживаться сбалансированного питания и заниматься физической активностью.
  • Отдыхать и поддерживать нормальный режим сна — не менее 7-8 часов.
  • Пить больше обычной чистой воды.
  • Избегать стресса и тревожных событий.
  • Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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