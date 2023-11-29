Магнитные бури: прогноз ученых на 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. О самочувствии сегодня можно не беспокоится.
Чтобы знать как подготовить свой организм к магнитным бурям, следите за нашими ежедневными прогнозами. По словам ученых, 70 % инфарктов, инсультов и гипертонических кризисов происходит во время магнитных бурь.
Магнитная буря: влияние на здоровье
Чаще всего влияние магнитных бурь на себе ощущают:
- люди с хроническими болезнями (особенно неврологическими и сердечно-сосудистыми, склонные к гипертонии);
- люди пожилого возраста;
- беременные женщины (особенно склонные к повышению артериального давления).
Магнитная буря: признаки влияния на здоровье
- сильная головная боль;
- тошнота, иногда вплоть до рвоты;
- головокружение;
- апатия, плохое настроение;
- слабость и усталость;
- проблемы со сном;
- повышенное артериальное давление;
- боль в мышцах и суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Магнитные бури: как защититься
Чтобы защитить здоровье от негативного влияния магнитных бурь, рекомендуется придерживаться простых правил:
- Придерживаться сбалансированного питания и заниматься физической активностью.
- Отдыхать и поддерживать нормальный режим сна — не менее 7-8 часов.
- Пить больше обычной чистой воды.
- Избегать стресса и тревожных событий.
- Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.