Магнитные бури: прогноз ученых на 29 ноября

Чтобы знать как подготовить свой организм к магнитным бурям, следите за нашими ежедневными прогнозами. По словам ученых, 70 % инфарктов, инсультов и гипертонических кризисов происходит во время магнитных бурь.

Магнитная буря: влияние на здоровье

Чаще всего влияние магнитных бурь на себе ощущают:

люди с хроническими болезнями (особенно неврологическими и сердечно-сосудистыми, склонные к гипертонии);

люди пожилого возраста;

беременные женщины (особенно склонные к повышению артериального давления).

Магнитная буря: признаки влияния на здоровье

сильная головная боль;

тошнота, иногда вплоть до рвоты;

головокружение;

апатия, плохое настроение;

слабость и усталость;

проблемы со сном;

повышенное артериальное давление;

боль в мышцах и суставах;

обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури: как защититься

Чтобы защитить здоровье от негативного влияния магнитных бурь, рекомендуется придерживаться простых правил:

Придерживаться сбалансированного питания и заниматься физической активностью.

Отдыхать и поддерживать нормальный режим сна — не менее 7-8 часов.

Пить больше обычной чистой воды.

Избегать стресса и тревожных событий.

Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.