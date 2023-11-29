Який сьогодні день: свята, іменини, заборони та прикмети 29 листопада

Яке церковне свято 29 листопада

29 листопада у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Парамона Віфінського. Він і 370 інших мучеників постраждали за віру в Христа у 250 році, еоли імператором був Декій. Імператор наказав ув’язнити 370 християн, змушуючи їх зректися своєї віри з допомогою тортур. Парамон був місцевим і побачив муки цих людей. Він відкрито повстав проти жорстокості імператора, визнавши релігію Єдиного Бога. Після цього він та інші християни були вбиті.

Що заборонено робити цього дня

Не можна в одному приміщенні підмітати підлогу різними віниками.Не варто переступати вагітним через віник, пологи будуть важкими.

Заборонено лихословити, сваритися, сваритися.

Народні прикмети та традиції 29 листопада

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: яскраво світять зірки — на похолодання, якщо тьмяні — будуть відлиги;

снігопад передбачає, що наступного року буде добрий урожай;

дим з димаря піднімається стовпом до морозу, якщо стелиться до потепління;

29 листопада снігопад віщує, що наступного року буде добрий урожай.

За народними повір’ями на Парамона люди могли передбачити погоду всю зиму. Тож обов’язково стежили за нею. Також вірили, якщо встати рано-вранці, розтопити в печі і поснідати кашею, то всі хвороби обійдуть стороною.

Іменини 28 листопада святкують:

Олександр

Талісманом людини, народженої 29 листопада, є рубін. Дорогоцінний камінь, що символізує пристрасть та любов. Здавна рубін був відомий за своїми магічними властивостями. Особливо сильним талісманом цей камінь може стати для жінок, адже він захищає від усіх негативних дій.

29 листопада народилися:

1778 – український письменник Григорій Квітка-Основ’яненко;

1899 – український письменник Розстріляного відродження, учасник Перших визвольної боротьби, розстріляний в 1934 році Григорій Косинка;

1978 – український футболіст (“Шахтар” Донецьк, збірна України), найкращий бомбардир чемпіонату України (2000) Андрій Воробей.

29 листопада в Україні та світі відзначають:

29 листопада – Міжнародний день ягуара . Офіційним святом він став у 2018 році на форумі у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН. У засіданні взяли участь 14 країн, на території яких мешкають ягуари. Останніми роками населення тварин почала різко зменшуватися. На форумі також прийняли програму Jaguar 2030, щоб об’єднати зусилля різних держав, місцевих громад, неурядових організацій для збереження ягуарів.

. Офіційним святом він став у 2018 році на форумі у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН. У засіданні взяли участь 14 країн, на території яких мешкають ягуари. Останніми роками населення тварин почала різко зменшуватися. На форумі також прийняли програму Jaguar 2030, щоб об’єднати зусилля різних держав, місцевих громад, неурядових організацій для збереження ягуарів. 29 листопада в Україні та світі святкують Міжнародний день правозахисниць. Це свято є вшануванням жінок, які відстоюють права людей, а також дівчат, жінок та ЛГБТ-спільноти. Цей день був створений не лише для визнання, а й щоб показати відповідальність держави у забезпеченні прав цих захисниць прав людини та просуванні та захисті прав інших.

Це свято є вшануванням жінок, які відстоюють права людей, а також дівчат, жінок та ЛГБТ-спільноти. Цей день був створений не лише для визнання, а й щоб показати відповідальність держави у забезпеченні прав цих захисниць прав людини та просуванні та захисті прав інших. Також 29 листопада – День електронних привітань . Свято було створено на честь різних вітальних листівок, які можна використовувати через Мережу та відправляти у месенджерах, електронною поштою, у соціальних мережах тощо. Достеменно невідомо, коли саме було започатковано це цікаве свято, але існує думка, що це сталося у 1990 році.

. Свято було створено на честь різних вітальних листівок, які можна використовувати через Мережу та відправляти у месенджерах, електронною поштою, у соціальних мережах тощо. Достеменно невідомо, коли саме було започатковано це цікаве свято, але існує думка, що це сталося у 1990 році. А ще 29 листопада Всесвітній день мурахоїдів. Мурахоїди вважають одними з найцікавіших та унікальних тварин. Їх відразу можна дізнатися за характерними довгими мордочками і кущистими хвостами. День був створений, щоб привернути увагу до їх важливості в екологічній системі нашої планети, а також вказати на проблеми, з якими ці дивні істоти стикаються.