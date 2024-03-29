Магнітні бурі: прогноз сонячної активності на 29 березня

Про це повідомили в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються спалахи та вибухи, що призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок – протонів та електронів, які з викидами розлітаються в різні боки, у тому числі й у бік Землі.

Заряджені частинки здатні швидко переміщатися у просторі й коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Як магнітні бурі діють на людей

Астрономічні явища, пов’язані з обуренням магнітного поля Землі, залежно від своєї інтенсивності, здатні вплинути навіть на здорову людину.

У дні магнітних бур можливі стрибки тиску, головний біль, безсоння, підвищення температури тіла. Багато метеозалежних людей скаржаться на підвищену дратівливість, агресивність. Також у періоди магнітних бур існує велика загроза загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітної бурі

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у дні магнітних бур слід дотримуватися простих рекомендацій: