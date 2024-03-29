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Магнитные бури: прогноз солнечной активности на 29 марта

Магнитные бури: прогноз солнечной активности на 29 марта

Сегодня, 29 марта 2024 года, ожидается снижение геомагнитной активности, геомагнитная обстановка будет спокойной.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженные частиц — протонов и электронов, которые с выбросами разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Как магнитные бури действуют на людей

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека.

В дни магнитных бурь возможны скачки давления, головные боли, бессонница, повышение температуры тела. Многие метеозависимые люди жалуются на повышенную раздражительность, агрессивность. Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний

Как защититься от магнитной бури

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

  • вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;
  • полноценно отдыхать и высыпаться;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
  • по возможности избегать стрессов;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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