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Магнітні бурі: прогноз на п’ятницю 15 вересня

Магнітні бурі: прогноз на п’ятницю 15 вересня

Магнітна буря – це природне явище, коли через активність на Сонці у бік Землі рухаються протони та електрони з величезною швидкістю. Частки стикаються з магнітним полем Землі, викликаючи його хвилі. Ці коливання називають магнітною бурею.

У п’ятницю, 15 вересня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Про це повідомили в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Наступну магнітну бурю, попередньо, варто чекати на 26-28 вересня.

Крім пошкоджень супутників та іншої електроніки магнітна буря позначається на здоров’ї людини. Сонячні хвилювання небезпечні для людей із слабким серцем та захворюваннями судин. Статистика показує, що 70% всіх інфарктів та інсультів Землі трапляються під час магнітних бур.

Люди скаржаться на головний біль, безсоння та слабкість. Вчені кажуть, що під час сонячних хвилювань у людей сповільнюється кровообіг, що веде спочатку до кисневого голодування органів, а в деяких до інсульту. Молоді люди легше переносять магнітну бурю, оскільки вони легше адаптуються зміну магнітного поля.

Що робити при магнітній бурі

Метеозалежним людям, а також усім, хто схильний до депресії або тривожних станів, слід поберегти себе і не допускати зайвих навантажень на організм. Потрібно більше гуляти на свіжому повітрі та не перенапружуватися.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів та горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та цигарок. Шкідливі напої замініть трав’яним чаєм.

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