Магнитные бури: прогноз на пятницу 15 сентября

Магнитная буря — это природное явление, когда из-за активности на Солнце в сторону Земли движутся протоны и электроны с огромной скоростью. Частицы сталкиваются с магнитным полем Земли, вызывая его волны. Эти колебания называют магнитной бурей.

В пятницу, 15 сентября, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Следующую магнитную бурю, предварительно, стоит ждать 26-28 сентября.

Помимо повреждений спутников и другой электроники, магнитная буря сказывается на здоровье человека. Солнечные волнения опасны для людей со слабым сердцем и заболеваниями сосудов. Статистика показывает, что 70% всех инфарктов и инсультов на Земле случаются во время магнитных бурь.

Люди жалуются на головные боли, бессонницу и слабость. Ученые говорят, что во время солнечных волнений у людей замедляется кровоток, что ведет сначала к кислородному голоданию органов, а у некоторых — к инсульту. Молодые люди легче переносят магнитную бурю, потому что они легче адаптируются к изменению магнитного поля.

Что делать при магнитной буре

Метеозависимым людям, а также всем, кто склонен к депрессии или тревожным состояниям следует поберечь себя и не допускать излишних нагрузок на организм. Нужно больше гулять на свежем воздухе и не перенапрягаться.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем.