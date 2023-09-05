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Магнітні бурі: прогноз сонячної активності на 5 вересня

Магнітні бурі: прогноз сонячної активності на 5 вересня

За прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України сьогодні, 5 вересня, очікуються окремі обурені періоди.

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і вагатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття та настрій.

Такі явища зазвичай виникають кілька разів на місяць. Більшість магнітних бур на Землі слабкі за потужністю, але однаково неприємні для метеозалежних людей.

Магнітні бурі у вересні сумарно триватимуть 9 днів, але за місяцем вони розподілені нерівномірно. Найтриваліша буря місяця триватиме 5 днів поспіль – з 6 по 10 вересня. Магнітна буря 6 числа буде середньою за потужністю (5 балів), в інші дні – слабкою (3-4 бали).

Які симптоми у людини при магнітних бурях

Найчастіші симптоми магнітної бурі такі:

  • головний біль;
  • нудота та блювання;
  • біль у ділянці живота;
  • біль у спині та попереку;
  • підвищений тиск;
  • сонливість чи безсоння;
  • Загострення хронічних хвороб.

Для кращого самопочуття лікарі радять більше відпочивати та висипатися, правильно харчуватися та займатися фізичною активністю.

Також організму допоможе впоратися з наслідками впливу магнітної бурі вживання більшої кількості води чи трав’яного чаю. При цьому не слід вживати алкогольні напої та жирну їжу, краще додати в меню більше зелені та сезонних овочів.

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