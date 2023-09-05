Магнитные бури: прогноз солнечной активности на 5 сентября

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины во вторник, 5 сентября, ожидаются отдельные возмущенные периоды.
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
Такие явления обычно возникают несколько раз в месяц. Большинство магнитных бурь на Земле слабые по мощности, но всё равно неприятны для метеозависимых людей.
Магнитные бури в сентябре суммарно продлятся 9 дней, но по месяцу они распределены неравномерно. Самая продолжительная буря месяца продлится 5 дней подряд — с 6 по 10 сентября. Магнитная буря 6 числа будет средней по мощности (5 баллов), в остальные дни — слабой (3-4 балла).
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Самые частые симптомы магнитной бури такие:
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- боль в области живота;
- боль в спине и пояснице;
- повышенное давление;
- сонливость или бессонница;
- обострение хронических болезней.
Для лучшего самочувствия врачи советуют больше отдыхать и высыпаться, правильно питаться и заниматься физической активностью.
Также организму поможет справиться с последствиями воздействия магнитной бури употребление большего количества воды или травяного чая. При этом не следует употреблять алкогольные напитки и жирную пищу, лучше добавить в меню больше зелени и сезонных овощей.