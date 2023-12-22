Магнітні бурі: прогноз на 22 грудня

Вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують у п’ятницю, підвищену геомагнітну активність з можливими періодами штормової космічної погоди.
Магнітна буря – це сплески енергії, які походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.
Під час магнітних бур у багатьох людей спостерігаються такі симптоми:
- пригнічений настрій і дратівливість,
- підвищення або зниження артеріального тиску
- порушення сну,
- біль у суглобах,
- апатія або тривога,
- головний біль та запаморочення,
- загострення хронічних захворювань.
Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Щоб мінімізувати вплив бурі на здоров’я, людям слід дотримуватися рекомендацій лікарів. А саме:
- займатися помірною фізичною активністю;
- підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;
- намагатися більше відпочивати та висипатися;
- пити більше чистої води.