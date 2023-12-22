Магнітні бурі: прогноз на 22 грудня

Магнітна буря – це сплески енергії, які походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Під час магнітних бур у багатьох людей спостерігаються такі симптоми:

пригнічений настрій і дратівливість,

підвищення або зниження артеріального тиску

порушення сну,

біль у суглобах,

апатія або тривога,

головний біль та запаморочення,

загострення хронічних захворювань.

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб мінімізувати вплив бурі на здоров’я, людям слід дотримуватися рекомендацій лікарів. А саме:

займатися помірною фізичною активністю;

підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;

намагатися більше відпочивати та висипатися;

пити більше чистої води.