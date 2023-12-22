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Магнитные бури: прогноз на 22 декабря

Магнитные бури: прогноз на 22 декабря

Ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют  в пятницу, повышенную геомагнитную активность с возможны периоды штормовой космической погоды.

Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Во время магнитных бурь у многих людей наблюдаются следующие симптомы:

  • подавленное настроение и раздражительность,
  • повышение или снижение артериального давления,
  • нарушение сна,
  • боль в суставах,
  • апатия или тревога,
  • головная боль и головокружение,
  • обострение хронических заболеваний.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы минимизировать влияние бури на здоровье, людям следует придерживаться рекомендаций врачей. А именно:

  • заниматься умеренной физической активностью;
  • поддерживать здоровый режим питания, ограничив потребление острого и жирного;
  • стараться больше отдыхать и высыпаться;
  • пить больше чистой воды.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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