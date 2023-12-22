Магнитные бури: прогноз на 22 декабря

Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Во время магнитных бурь у многих людей наблюдаются следующие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность,

повышение или снижение артериального давления,

нарушение сна,

боль в суставах,

апатия или тревога,

головная боль и головокружение,

обострение хронических заболеваний.

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы минимизировать влияние бури на здоровье, людям следует придерживаться рекомендаций врачей. А именно:

заниматься умеренной физической активностью;

поддерживать здоровый режим питания, ограничив потребление острого и жирного;

стараться больше отдыхать и высыпаться;

пить больше чистой воды.