Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 6 лютого

Магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Як магнітна буря впливає на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують наявність зв’язку між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у багатьох людей на планеті. У такі дні люди частіше скаржаться на здоров’я та звертаються до лікарів.

Часті скарги:

Головний біль, мігрень, запаморочення.

Туман у голові, сонливість вдень.

Проблеми зі сном уночі.

Порушення концентрації, загальна слабкість, підвищена стомлюваність.

Підвищена тривожність, дратівливість, агресія.

Загострення хронічних хвороб.

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, оскільки вони знаходяться поза зоною захисного екрана земної атмосфери. Астронавти мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації, що в рази підвищує ймовірність виникнення раку.

Як зберегти здоров’я

Медики дають загальні рекомендації, що дозволять пройти дні магнітних бур без труднощів. Насамперед потрібно повноцінно висипатися, повноцінно харчуватися та дотримуватись нормального режиму дня. А також: