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Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 16 жовтня

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 16 жовтня

За прогнозами вчених, сьогодні, 16 жовтня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Метеозалежним і людям з хронічними захворюваннями слід потурбуватися про своє самопочуття.

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Небезпека магнітної бурі

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, що знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. Вони мають ризик випробувати високий рівень радіації, що збільшує ймовірність розвитку раку.

Люди в дні магнітних бур набагато частіше скаржаться на головний біль, різке погіршення самопочуття, проблеми з концентрацією, порушення сну.

Також підвищена сонячна активність впливає психологічний стан людини. Можлива надмірна агресія, загострення різноманітних розладів, зокрема тривожності.

Вчені у всьому світі продовжують вивчати вплив спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.

Нагадаємо, що під час магнітних бур деякі люди можуть виявити у себе такі симптоми:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • нудота;
  • біль у серці;
  • слабкість та сонливість;
  • болі в спині та суглобах;
  • підвищений тиск;
  • загострення хронічних захворювань.

Як захистити себе в небезпечні дні

  • здорово та повноцінно харчуйтеся, пийте достатньо води,
  • гуляйте на свіжому повітрі,
  • не перевтомлюйтесь фізично та емоційно,
  • відмовтеся від алкоголю, куріння, енергетиків,
  • обмежте вживання кави, міцного чаю,
  • важливі справи краще перенесіть на інші дні.
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