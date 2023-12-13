Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 13 грудня

Сьогодні, 13 грудня, магнітних бур не очікується, лише окремі збурені періоди. Вірогідність магнітної бурі лише 5%. Тому метеозалежні люди не відчуватимуть вплив на своє самопочуття.
Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Тому слідкуйте на нашому сайті за щоденними прогнозами космічної погоди.
Магнітні бурі та симптоми, які вони викликають
- Головний біль
- Нудота
- Біль у спині та животі
- Підвищений тиск
- Сонливість або безсоння
- Загострення хронічних захворювань.
Поради, які можуть допомогти вам покращити самопочуття під час магнітної бурі:
- Пийте більше води. Магнітні бурі можуть викликати зневоднення, тому важливо пити багато води.
- Їжте легкі, здорові страви. Уникайте жирної, важкої їжі, яка може посилити симптоми.
- Зробіть ванну з ефірними оліями. Ефірні олії лаванди, ромашки або герані можуть допомогти зняти стрес і поліпшити сон.
- Послухайте заспокійливу музику. Спокійна музика може допомогти вам розслабитися і заспокоїтися.
Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.