Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 13 грудня

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Тому слідкуйте на нашому сайті за щоденними прогнозами космічної погоди.

Магнітні бурі та симптоми, які вони викликають

Головний біль

Нудота

Біль у спині та животі

Підвищений тиск

Сонливість або безсоння

Загострення хронічних захворювань.

Поради, які можуть допомогти вам покращити самопочуття під час магнітної бурі:

Пийте більше води. Магнітні бурі можуть викликати зневоднення, тому важливо пити багато води.

Їжте легкі, здорові страви. Уникайте жирної, важкої їжі, яка може посилити симптоми.

Зробіть ванну з ефірними оліями. Ефірні олії лаванди, ромашки або герані можуть допомогти зняти стрес і поліпшити сон.

Послухайте заспокійливу музику. Спокійна музика може допомогти вам розслабитися і заспокоїтися.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.