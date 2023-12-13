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Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 13 грудня

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 13 грудня

Сьогодні, 13 грудня, магнітних бур не очікується, лише окремі збурені періоди. Вірогідність магнітної бурі лише 5%. Тому метеозалежні люди не відчуватимуть вплив на своє самопочуття.

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Тому слідкуйте на нашому сайті за щоденними прогнозами космічної погоди.

Магнітні бурі та симптоми, які вони викликають

  • Головний біль
  • Нудота
  • Біль у спині та животі
  • Підвищений тиск
  • Сонливість або безсоння
  • Загострення хронічних захворювань.

Поради, які можуть допомогти вам покращити самопочуття під час магнітної бурі:

  • Пийте більше води. Магнітні бурі можуть викликати зневоднення, тому важливо пити багато води.
  • Їжте легкі, здорові страви. Уникайте жирної, важкої їжі, яка може посилити симптоми.
  • Зробіть ванну з ефірними оліями. Ефірні олії лаванди, ромашки або герані можуть допомогти зняти стрес і поліпшити сон.
  • Послухайте заспокійливу музику. Спокійна музика може допомогти вам розслабитися і заспокоїтися.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.

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