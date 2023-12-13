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Магнитные бури: прогноз космической погоды на 13 декабря

Магнитные бури: прогноз космической погоды на 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, магнитных бурь не ожидается только отдельные возмущенные периоды. Достоверность магнитной бури всего 5%. Поэтому метеозависимые люди не будут испытывать влияние на свое самочувствие.

Прогноз космической погоды представили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Поэтому следите на нашем сайте за ежедневными прогнозами космической погоды.

Магнитные бури и симптомы, которые они вызывают

  • Головная боль
  • Боль в спине и животе
  • Повышенное давление
  • Сонливость или бессонница
  • Обострение хронических заболеваний.

Советы, которые могут помочь вам улучшить самочувствие во время магнитной бури:

  • Пейте больше воды. Магнитные бури могут вызвать обезвоживание, поэтому важно пить много воды.
  • Ешьте легкие, здоровые блюда. Избегайте жирной, тяжелой пищи, которая может усугубить симптомы.
  • Сделайте ванную с эфирными маслами. Эфирные масла лаванды, ромашки или герани могут помочь снять стресс и улучшить сон.
  • Послушайте успокаивающую музыку. Спокойная музыка может помочь вам расслабиться и успокоиться.

Если вы ощущаете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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