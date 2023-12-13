Магнитные бури: прогноз космической погоды на 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, магнитных бурь не ожидается только отдельные возмущенные периоды. Достоверность магнитной бури всего 5%. Поэтому метеозависимые люди не будут испытывать влияние на свое самочувствие.
Прогноз космической погоды представили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Поэтому следите на нашем сайте за ежедневными прогнозами космической погоды.
Магнитные бури и симптомы, которые они вызывают
- Головная боль
- Боль в спине и животе
- Повышенное давление
- Сонливость или бессонница
- Обострение хронических заболеваний.
Советы, которые могут помочь вам улучшить самочувствие во время магнитной бури:
- Пейте больше воды. Магнитные бури могут вызвать обезвоживание, поэтому важно пить много воды.
- Ешьте легкие, здоровые блюда. Избегайте жирной, тяжелой пищи, которая может усугубить симптомы.
- Сделайте ванную с эфирными маслами. Эфирные масла лаванды, ромашки или герани могут помочь снять стресс и улучшить сон.
- Послушайте успокаивающую музыку. Спокойная музыка может помочь вам расслабиться и успокоиться.
Если вы ощущаете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.