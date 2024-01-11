Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 11 січня

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 11 січня

Сьогодні, у четвер, 11 січня, за прогнозами вчених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, магнітної бурі не очікується, але спостерігатимуться окремі збурені періоди.

Що таке магнітна буря?

Геомагнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку та людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров’я.

Протягом місяця прогноз може змінюватись, оскільки поведінку Сонця важко передбачити на такий тривалий період.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Вчені не мають єдиної думки щодо того, як впливають на людину магнітні бурі. Частину скарг на погане самопочуття в такі дні можна пояснити самонавіюванням. Проте метеозалежні та літні люди, вагітні жінки та володарі хронічних хвороб повідомляють про симптоми магнітної бурі частіше за інших.

Ось які симптоми у людини при магнітних бурях бувають найчастіше:

  • головний біль та запаморочення;
  • нудота;
  • порушення сну;
  • стрибки тиску та пульсу;
  • біль у м’язах, суглобах;
  • загальна слабкість;
  • підвищення тривожності.

Більшість людей переносять магнітні бурі без великої шкоди здоров’ю і без серйозних симптомів.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь правил здорового способу життя у небезпечні дні:

  • Їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі, обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків. Натомість частіше їжте зелень, овочі та фрукти, рибу.
  • Намагайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах.
  • Більш часу проводьте на свіжому повітрі та провітрюйте кімнату.
  • Приймайте контрастний душ.
  • Лягайте спати в один і той же час, а перед сном не дивіться в телевізор і телефон.

Якщо самопочуття сильно погіршилося, обов’язково зверніться до лікаря. За ознаки магнітної бурі може бути прийнято симптоми інших захворювань.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати