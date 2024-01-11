Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 11 січня

Що таке магнітна буря?

Геомагнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку та людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров’я.

Протягом місяця прогноз може змінюватись, оскільки поведінку Сонця важко передбачити на такий тривалий період.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Вчені не мають єдиної думки щодо того, як впливають на людину магнітні бурі. Частину скарг на погане самопочуття в такі дні можна пояснити самонавіюванням. Проте метеозалежні та літні люди, вагітні жінки та володарі хронічних хвороб повідомляють про симптоми магнітної бурі частіше за інших.

Ось які симптоми у людини при магнітних бурях бувають найчастіше:

головний біль та запаморочення;

нудота;

порушення сну;

стрибки тиску та пульсу;

біль у м’язах, суглобах;

загальна слабкість;

підвищення тривожності.

Більшість людей переносять магнітні бурі без великої шкоди здоров’ю і без серйозних симптомів.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь правил здорового способу життя у небезпечні дні:

Їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі, обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків. Натомість частіше їжте зелень, овочі та фрукти, рибу.

Намагайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах.

Більш часу проводьте на свіжому повітрі та провітрюйте кімнату.

Приймайте контрастний душ.

Лягайте спати в один і той же час, а перед сном не дивіться в телевізор і телефон.

Якщо самопочуття сильно погіршилося, обов’язково зверніться до лікаря. За ознаки магнітної бурі може бути прийнято симптоми інших захворювань.