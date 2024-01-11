Магнитные бури: прогноз космической погоды на 11 января

Сегодня, в четверг, 11 января, по прогнозам ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины магнитной бури не ожидается, но будут наблюдаться отдельные возмущенные периоды.
Что такое магнитная буря?
Геомагнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
В течение месяца прогноз может меняться, поскольку поведение Солнца трудно предсказать на такой длительный период.
Влияние магнитных бурь на здоровье
У ученых нет единого мнения насчет того, как влияют на человека магнитные бури. Часть жалоб на плохое самочувствие в такие дни можно объяснить самовнушением. Однако метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических болезней сообщают о симптомах магнитной бури чаще других.
Вот какие симптомы у человека при магнитных бурях бывают чаще всего:
- головная боль и головокружение;
- тошнота;
- нарушение сна;
- скачки давления и пульса;
- боль в мышцах, суставах;
- общая слабость;
- повышение тревожности.
Большинство людей переносят магнитные бури без большого вреда для здоровья и без серьезных симптомов.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни:
- Ешьте меньше острой, жирной, жареной еды, ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Вместо этого чаще ешьте зелень, овощи и фрукты, рыбу.
- Постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах.
- Больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату.
- Принимайте контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время, а перед сном не смотрите в телевизор и телефон.
Если самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу. За признаки магнитной бури могут быть приняты симптомы других заболеваний.